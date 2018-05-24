حكومة إقليم كوردستان تدفع أكثر من 34 مليون دولار لشركة طاقة النفطية

رووداو – أربيل: دفعت حكومة إقليم كوردستان مستحقات شركة طاقة النفطية لشهر شباط من العام الحالي، والبالغة أكثر من 34 مليون دولار.

وأعلنت شركة شاماران الكندية، الشريكة في حقل أتروش النفطي، أن شركة “طاقة” التي تشرف على أعمالها في حقل أتروش النفطي، قد تسلمت من حكومة إقليم كوردستان 34 مليوناً و400 ألف دولار عن أجورها ومستحقاتها لشهر شباط من العام الحالي 2018.

وأوضحت شاماران الكندية أن 15 مليون دولار من الـ34 مليوناً و400 ألف دولار كان بدل أجور تصدير النفط في شهر شباط، وأن 19 مليوناً و400 ألف دولار من المبلغ أعلاه عبارة عن تكاليف مد أنبوب ناقل للنفط من حقل أتروش وربطه بالأنبوب الرئيس الذي ينقل النفط من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي.

حقل أتروش هو من الحقول النفطية الجديدة في إقليم كوردستان وقد بدأ بإنتاج النفط في السنة الماضية.