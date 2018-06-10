حزب كوردي يستأنف القتال ضد القوات الايرانية

حزب كوردي يعلن مقتل وإصابة 27 من الحرس الثوري الايراني

اربيل (كوردستان 24)- أعلن حزب كوردي ايراني معارض الاحد عن مقتل وإصابة 27 فردا من الحرس الثوري الايراني في مواجهات وقعت قرب منطقة حدودية.

وقال الجناح المسلح للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني في بيان إن مقاتليه اشتبكوا يوم الجمعة مع قوات الحرس الثوري الايراني في منطقة شنو الواقعة قرب الحدود مع اقليم كوردستان.

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل تسعة أفراد وإصابة 18 آخرين بجروح.

وجاء في البيان أنه قواته “لم تتكبد أي خسائر أثناء الاشتباكات”.

وتوقفت الاشتباكات بين القوات الايرانية والمعارضين وخصوصا الكورد منهم لبعض الوقت بعدما وصلت ذروتها اواخر 2016.

ولطالما شهدت اراضي اقليم كوردستان قصفا بالمدفعية الايرانية الامر الذي اسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتشريد الكثيرين من قراهم الحدودية.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد طالبت مراراً الجماعات المعارضة لطهران بعدم استخدام اراضي الاقليم منطلقا لمهاجمة ايران.