حزب الطالباني: على مفوضية الانتخابات نقل صناديق الاقتراع في كركوك الى بغداد

السومرية نيوز/ كركوك: دعا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاحد، مفوضية الانتخابات الى نقل صناديق الاقتراع الخاصة بالعد والفرز من محافظة كركوك الى بغداد، فيما هدد بـ”تحريك” الشارع الكردي اذا استمرت بعض الاطراف السياسية التهديد بتحريك الشارع في حال قيام المفوضية بالعد والفرز.

وقال القيادي في حزب الاتحاد الوطني خالد شواني في موتمر صحفي عقده مع القيادي في الحزب اسو مامند والنائب ريبوار طه، وحضرته السومرية نيوز، إن “هناك مجاميع مسلحة تمكنت بعد فترة الانتخابات وتحديدا في ١٣/٥ حيث قامت بفتح الصناديق والتلاعب بها لاطراف وجهات معروفة لدى الجميع”، موضحا “نحن وثقفنا هذا الامر وقدمنا وثائق وادلة وشكاوى الى مفوضية الانتخابات في بغداد في هذا الامر”.

واضاف شواني، أن “هذه الجماعات وبالتعاون مع موظفين في مفوضية الانتخابات مكتب كركوك قاموا بكسر الاقفال الخاصة بالصناديق وفتحها ووضع اقفال مغايرة”، مشيرا الى أن “هذا الامر سيتبين للجميع عند الشروع بالعد والفرز اليدوي”.

وطالب شواني، مفوضية الانتخابات بـ”نقل صناديق الاقتراع من كركوك الى بغداد واجراء عملية العد والفرز في المكتب الوطني لان ممثلي الكيانات السياسية الكردية يتعرضون الى تهديدات من قبل مجاميع مسلحة في كركوك ولن يستطيعوا الحضور الى العد والفرز اليدوي”.

وتابع شواني، أن “تهديد البعض بتحريك الشارع هم انفسهم الخاسرون في الانتخابات ونحن ايضا سنحرك الشارع الكردي الذي نطالبه بالصبر حفاظاً على الامن والسلم المجتمعي”، مؤكدا أن “الكرد يرفضون فرض الارادة عليهم وسنحرك الشارع الكردي في كركوك اذا استمرت تلك الاطراف في اثارة تلك المشاكل”.

وكان محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري دعا، اليوم الاحد، مفوضية الانتخابات الى اتخاذ الاجراءت اللازمة والفورية لاكمال عمليات العد والفرز اليدوي، فيما شدد على ضرورة قطع الطريق على “مستخدمي الإرهاب” لعرقلة إجراءات العد والفرز.

كانت الجبهة التركمانية العراقية اعتبرت، اليوم الأحد، استهداف مخازن صناديق الاقتراع في محافظة كركوك بتفجير انتحاري محاولة لخلط الأوراق و”منح فرصة للمزورين لإخفاء أدوات جريمتهم”.

يذكر أن تفجيراً انتحارياً استهدف، صباح اليوم الأحد، مجمع المخازن الحكومية الواقعة جنوبي محافظة كركوك التي تضم صناديق اقتراع المحافظة، الأمر الذي أسفر عن وقوع 20 جريحاً.