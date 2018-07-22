حاجو: ما يحدث هو استلام وتسليم ولا مستقبل للأسد

كاميران حاجو: مايحدث هو استلام وتسليم والاسد لا مستقبل له في سوريا

اربيل (كوردستان 24)- قال قيادي في المجلس الوطني الكوردي ان استلاما وتسليما سيجري بين حزب الاتحاد الديمقراطي والحكومة السورية، لافتا الى أن الرئيس السوري بشار الاسد لن يكون له مستقبل في سوريا.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في المجلس كاميران حاجو لكوردستان 24 “من الطبيعي ألا توجد لدى الاتحاد الديمقراطي شروط للاتفاق مع النظام السوري، فالجانبان متفقان اصلا وماسيحدث هو استلام وتسليم فقط”.

وجاء ذلك بعد تسريبات تتحدث عن اتفاق سري بين الإدارة الذاتية بشمال سوريا والحكومة السورية، يقضي بعودة سلطة الاسد الى المناطق الكوردية لكن الإدارة تنفي حدوث أي حوارات حتى الآن.

وأضاف حاجو “المؤلم في ماجرى هو هل يستحق هذا الاستلام والتسليم أن يدفع حزب الاتحاد الديمقراطي بآلاف الشباب والشابات الكورد الى الموت؟”.

وتسيطر الإدارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي على المناطق الكوردية منذ سنوات وتمكنت بواسطة جناحها العسكري وبدعم عسكري من التحالف الدولي من طرد تنظيم داعش من مناطق عديدة.

واضاف حاجو “الاتحاد الديمقراطي مستعد للدخول في حوار مع نظام الاسد القمعي دون أي شروط، لكنه يضع مئة شرط حين يتعلق الامر بنشاط المجلس”.

ويقول المجلس الوطني الكوردي ان حزب الإتحاد الديمقراطي يعتقل قيادات المجلس ويغلق مكاتبه، ويتفرد بالقرار الكوردي ويلاحق المناوئين له فيما تنفي الإدارة.

وقال القيادي في الإدارة الذاتية، حكم خلو، في وقت سابق ان الإدارة لن تتنازل عن حقوق الشعب الكوردي في سوريا، فيما أكد على ضرورة وجود ضمانات دولية لأي اتفاق مع دمشق.

وقال حاجو ان “بشار الاسد ليس له مستقبل في سوريا ولا يمكن أن يكون جزءا منها رغم التعاطي الدولي معه حاليا”.

وتابع “سوريا لن تعود دولة مركزية تحكمها أقلية بل سيكون هناك شكل من اشكال الفيدرالية وتقاسم السلطة في سوريا القادمة”.

واستعادت القوات السورية سيطرتها على معظم سوريا، وكان الاسد قد خير الكورد بين المفاوضات أو استخدام القوة لبسط سيطرته على المناطق الكوردية.