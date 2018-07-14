جنرال فرنسي يتوقع هزيمة “داعش” في وادي الفرات الاوسط خلال اسابيع

خندان – توقع الجنرال الفرنسي فريدريك باريزو، ان يهزم تنظيم “داعش” الارهابي في شرق سوريا “خلال اسابيع”، مرجحا ان يحصل ذلك “بحلول نهاية الصيف”.

وجاء كلام هذا الجنرال الفرنسي الكبير في تصريح ادلى به في بغداد، حيث يمثل فرنسا لدى قيادة التحالف الدولي،حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الجنرال باريزو في المؤتمر الصحفي الاسبوعي لوزارة الجيوش الفرنسية في باريس عبد دائرة فيديو مغلقة “لا يزال هناك جيبان، واعتقد انه سيكون بامكاننا القول خلال اسابيع، ان داعش لم يعد مسيطرا على اي بقعة داخل منطقة عملياتنا”.

وتابع الجنرال الفرنسي “التقديرات الافضل تدور على الارجح حول نهاية الصيف الحالي، لانهاء المعارك في وادي الفرات الاوسط”.

واعتبر الجنرال باريزو، ان “المعركة الاخيرة لداعش ستكون بين البوكمال والميادين (محافظة دير الزور) خلال الاسابيع القادمة”.

واضاف “نرصد نقل عناصر داعش نحو هذا الجيب في جنوب سوريا، الا انهم ليسوا في وضع جيد لان العراقيين يبذلون كل ما بوسعهم لمنع التسلل عبر حدودهم”.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون توقع في السابق انتهاء معارك التحالف في شباط الماضي. الا ان قيام تركيا بشن هجوم على عفرين، دفع الوحدات الكردية التي تشارك في قتال التنظيم الارهابي، على نقل قسم من قواتها الى هذه المنطقة، وبالتالي تأخير المعارك بوجه “داعش”.