جدول توزيع الرواتب لهذا الاسبوع
خندان – اعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان الاسبوع الماضي، عن جدول جديد لتوزيع رواتب شهر نيسان لعدد من الوزارات والمؤسسسات.
وبحسب الجدول المعلن سيتم صرف الرواتب هذا الاسبوع كالتالي :
يوم الاحد 22/7/2018:
– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
يوم الاثنين 23/7/2018:
– وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
– ذوو الاحتياجات الخاصة
يوم الثلاثاء 24/7/2018:
-وزارة الداخلية
– رئاسة برلمان كردستان
– رئاسة مجلس الوزراء
– رئاسة الاقليم
الاربعاء والخميس 25_26/7/2018:
– المتعاقدين العسكريين
– الوية النفط والغاز