جدول توزيع الرواتب لهذا الاسبوع

خندان – اعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان الاسبوع الماضي، عن جدول جديد لتوزيع رواتب شهر نيسان لعدد من الوزارات والمؤسسسات.

وبحسب الجدول المعلن سيتم صرف الرواتب هذا الاسبوع كالتالي :

يوم الاحد 22/7/2018:

– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يوم الاثنين 23/7/2018:

– وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

– ذوو الاحتياجات الخاصة

يوم الثلاثاء 24/7/2018:

-وزارة الداخلية

– رئاسة برلمان كردستان

– رئاسة مجلس الوزراء

– رئاسة الاقليم

الاربعاء والخميس 25_26/7/2018:

– المتعاقدين العسكريين

– الوية النفط والغاز