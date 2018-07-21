يوليو 21, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

جدول توزيع الرواتب لهذا الاسبوع

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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جدول توزيع الرواتب لهذا الاسبوع

خندان – اعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان الاسبوع الماضي، عن جدول جديد لتوزيع رواتب شهر نيسان لعدد من الوزارات والمؤسسسات.

وبحسب الجدول المعلن سيتم صرف الرواتب هذا الاسبوع كالتالي :

يوم الاحد 22/7/2018:
– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يوم الاثنين 23/7/2018:
– وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
– ذوو الاحتياجات الخاصة

يوم الثلاثاء 24/7/2018:
-وزارة الداخلية
– رئاسة برلمان كردستان
– رئاسة مجلس الوزراء
– رئاسة الاقليم

الاربعاء والخميس 25_26/7/2018:
– المتعاقدين العسكريين
– الوية النفط والغاز

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