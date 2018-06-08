ثلاثون حزبا وائتلافا يتنافسون للحصول على مقاعد برلمان كوردستان

شفق نيوز/ اعلن مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان، عن اتمام تسجيل الاحزاب والكتل للمشاركة في انتخابات برلمان كوردستان.

وقال مدير الاعلام والعلاقات في المفوضية شورش حسن ان امس الخميس كان اخر يوم لتسجيل الكيانات والاحزاب السياسية والمشاركة في انتخابات برلمان كوردستان المقررة في 30 من شهر ايلول المقبل، لافتا الى ان الموعد لن يمدد.

واضاف حسن ان نحو 30 حزبا وكيانا سياسيا قاموا بتسجيل انفسهم للمشاركة في الانتخابات، مبينا انه في اجتماعا يوم الاحد المقبل سترفع اسماء هذه الجهات الى مجلس المفوضية بهدف اقرارها.

وتابع انه بعد عيد الفطر وفي 18 و19 حزيران الجاري يتم فتح الترشيح الى التحالفات الحزبية واذا اراد حزبان ان يشكلا تحالفا فباستطاعتهما حينها ان يقدما طلبا بهذا الصدد.

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان قد اصدر في الثامن من ايار الماضي مرسوما حدد فيه يوم 30 ايلول المقبل لاجراء الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان في دورته الخامسة، وبدأت المفوضية باستعداداتها لاجراء الانتخابات.

ويتألف برلمان كوردستان من 111 مقعدا منها 11 مقعدا للمكونات القومية والدينية، وجرت اولى عمليات الانتخاب في 19 ايار من عام 1992 وبعدها جرت انتخابات الدورات اللاحقة في 2005 و2009 و2013.