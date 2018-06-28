ثلاثة تحالفات وعشرات الكيانات لخوض الانتخابات في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان يوم الخميس عن تسجيل ثلاثة تحالفات لخوض الانتخابات البرلمانية في الإقليم المقرر اجراؤها في نهاية شهر أيلول المقبل.

وقال المتحدث باسم المفوضية شيروان زرار في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، ان 38 كيانا و3 تحالفات سجلوا أسماءهم لخوض انتخابات برلمان كوردستان، وذلك خلال الفترة التي حددتها المفوضية لتسجيل التحالف بين 18 الى 27 حزيران الجاري.

واضاف ان التحالفات هي: تحالف (العصر) ويضم ثلاثة أحزاب وهي: الاشتراكي الكوردستاني، وحزب العمال الكوردستاني، والحزب القومي الكوردستاني، والتحالف الثاني هو “الوحدة القومية” ويضم أربعة أحزاب كلدانية مسيحية، والكيان التحالفي الثالث وهو “نحو الإصلاح” الذي يضم الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، والحركة الإسلامية الكوردستانية.

واكد ان المفوضية رفضت المصادقة على ثلاثة تحالفات اخرى وهي (قائمة التحالف المساواة التركماني، التحالف الايزيدي التركماني الديمقراطي، تحالف الشورى)، وذلك بعد مصادقة مجلس القضاء على رفض المفوضية لهذه التحالفات.

وتابع زرار انه يتعين على المفوضية استكمال التحضيرات والتجهيزات اللازمة للانتخابات قبل موعد اجراؤها في الثلاثنين من أيلول المقبل.

وكانت المفوضية قد أغلقت باب التحالفات امام الأحزاب والأطراف السياسية في اقليم كوردستان يوم امس الأربعاء الموافق 72/6/2018.