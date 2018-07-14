يوليو 14, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

ثلاثة أحداث في النجف… أهمها إحراق مقر “حزب الله”

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فى :أخبار عــامة
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ثلاثة أحداث في النجف… أهمها إحراق مقر “حزب الله”

أفاد مراسل “العربية الحدث” بأن متظاهرين قاموا بإحراق مقرات تابعة لكتائب حزب الله في النجف.
كما اقتحم متظاهرون عراقيون مجلس المحافظة ومطار النجف حيث توقفت حركة الطيران أمس الجمعة، في حين أفادت وسائل إعلام عراقية باستئناف الرحلات الجوية في مطار مدينة النجف بعد انسحاب المتظاهرين.

الى ذلك، اقتحم متظاهرون مقر حزب الدعوة، وأطلق حرس المقر النار على المحتجين. وأعلنت شرطة النجف حظر التجول في المحافظة، وكشفت أن بعض المتظاهرين حاولوا اقتحام مديرية النجف.

الجدير بالذكر، أن مظاهرات غاضبة بسبب تردي الخدمات، اجتاحت عددا من المحافظات العراقية مثل البصرة، النجف، ميسان، ذي قار، بابل وغيرها.

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