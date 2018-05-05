توقعات بهطول أمطار رعدية وتصاعد للغبار في العراق بدءاً من الإثنين المقبل

رووداو – أربيل: توقعت هيئة الانواء الجوية العراقية، اليوم السبت، تساقط أمطار رعدية وتصاعد للغبار ابتداءً من الاثنين المقبل، مشيرةً إلى أن درجات الحرارة ستنخفض قليلا.

وقالت الهيئة في بيان لها إن “الطقس في المنطقة الوسطى ليوم الاثنين سيكون غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية بعد الظهر كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة منها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار تكون رعدية”.

وأضاف البيان أن “الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائم جزئي وأحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية ليلا كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة منها”.

وتابعت الهيئة ان “الطقس في المنطقة الوسطى والجنوبية ليوم الثلاثاء سيكون غائم مصحوب بتساقط امطار وحدوث عواصف رعدية كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة منها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم مصحوب بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية”، مشيرة الى ان “درجات الحرارة ستنخفض قليلا عن اليوم السابق”.