توضيح من وزارة المالية في إقليم كوردستان حول رواتب وزارة التربية

رووداو – أربيل: أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان توضيحاً للرأي العام والمعلمين والمدرسين حول جدول توزيع الرواتب.

وجاء في التوضيح أنه “تم الإعلان منذ البدء بالنظام الجديد لتوزيع الرواتب أن النظام يعتمد على مصدرين للتمويل، هما 378 مليار دينار من عائدات بيع نفط اقليم كوردستان، و317 مليار دينار يصرف من قبل بغداد، وبهذا ستوزع الرواتب في موعدها كل شهر وعلى قائمتين، الثانية تبدأ مع وصول المبلغ الذي تصرفه بغداد، وتبدأ بوزارة التربية”.

كما جاء في توضيح وزارة المالية أن “حكومة وبرلمان اقليم كوردستان قررا منذ العام 2014، أن تأتي وزارة البيشمركة أولاً في ترتيب جداول توزيع الرواتب الشهرية”.

واختتم التوضيح بالقول إن “أكبر قسم من أموال الرواتب يذهب إلى وزارات البيشمركة والداخلية والتربية، لذا ليس من الممكن الجمع بين جميع هذه الوزارات في قائمة واحدة لأن المبلغين المخصصين لصرف الرواتب لا يصلان إلى وزارة المالية معاً”.

هذا وقد أعلنت وزراة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، عن المباشرة بتوزيع رواتب شهر نيسان بدءاً من غد الأربعاء، ونشرت جدول توزيع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.