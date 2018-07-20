تنسيقية تظاهرات البصرة: الحكومة المحلية في المحافظة لم تلتزم بوعودها

{البصرة: الفرات نيوز} أكد مسؤول تنسيقية تظاهرات البصرة علي الحريشاوي ان الحكومة المحلية في المحافظة لم تلتزم بوعودها ، مشيرا الى التزام المتظاهرين بسلمية التظاهر .

وذكر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ” خرجت تظاهرات تطالب بحقوق البصرة تتعلق 25 مطلبا وبدأت في الاول من شهر نيسان الماضي مطابة بتشغيل العاطلين عن العمل ، وقد تم الغاء المكتب التشغيلي وارتأينا ان تكون المطالب فرادا وتم ايصال المطالب لرئيس الوزراء حيدر العبادي واستجاب لذلك “.

واستدرك بالقول ” لكن للاسف هناك عدم ثقة بين الحكومتين الاتحادية والمحلية ولجنتنا بدأت بالشرارة الاولى وهي تتابع المطالب لغاية تحقيقها “، مشيرا الى ان ” الحكومة المحلية لم تلتزم بوعودها رغم الاوامر الادارية التي صدرت من المحافظة “.

وحول سلمية التظاهرات بين الحريشاوي بالقول ” اجتمعنا امس مع القادة الامنيين واعطينا التزامات بان تكون التظاهرات سلمية لمتابعة حقوق البصرة والمكتسبات التي صدرت من الحكومة الاتحادية “.