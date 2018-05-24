تقرير: أربعة مرشحين كورد لرئاسة جمهورية العراق أحدهم مفاجأة لأربيل وبغداد

شفق نيوز/ بينما تتجه الأنظار إلى اجتماعات بغداد التي تسير على طريق تشكيل التحالف الأكبر في البرلمان ومنه إلى حكومة 2018، يدور في كواليس أربيل حديث ترشيح أسماء تتنافس على نار هادئة للفوز بمنصب رئاسة الجمهورية العراقية.

وذكرت قناة “العربية الحدث” ان كل من نيجيرفان بارزاني وفؤاد حسين و فؤادمعصوم و برهم صالح، أربعة أسماء لكل منها إطار لا يشبه الآخر.

وقالت القناة ان برهم صالح الذي دعا إلى الحوار مع بغداد بعد الاستفتاء، هل يفوز بمنصب رئاسة الجمهورية اليوم بعدما استبعد عنه في 2014؟

فؤاد معصوم يُقال إنه أراد تحويل خلافات الموازنة الأخيرة بين بغداد وأربيل إلى ورقة تضمن له بقاءه في منصبه، وقد يكون الخيار الأخير مثلما حصل في عام 2014.

فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة الإقليم، ورجل الكواليس والمقرب من زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ومن بغداد في الوقت نفسه، قد يكون الأوفر حظا.

إلا أن نيجرفان بارزاني في ترشحه إلى رئاسة الجمهورية سيشكل مفاجأة لأربيل وبغداد، وهذا ليس غريبا على العراق الذي يقدم مفاجآت، كان آخرها تحالف رجل الدين مقتدى الصدر مع الشيوعيين، ثم فوز هذا التحالف بأكبر عدد من مقاعد برلمان 2018، حسب تقرير القناة.