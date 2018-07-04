تغييرات تطرأ على جدول رواتب موظفي كردستان الشهر المقبل

{اربيل: الفرات نيوز} اعلنت وزارة المالية في اقليم كوردستان اليوم الاربعاء، عن تغييرات تطرأ على جدول رواتب موظفي الاقليم الشهر المقبل.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ” انه تقرر اجراء تغييرات حول ترتيب توزيع الرواتب “.

واضاف ان ” اجتماع مجلس الوزراء اليوم ناقش امتعاض معلمي كوردستان من تأخير صرف رواتبهم، واكد رئيس حكومة كوردستان التزامه بصرف رواتب الموظفين كل 30 يوما “.

واشار البيان الى ان ” وزارة المالية وبوجود ايرادات النفط والمبلغ المرسل من بغداد ستصرف الرواتب وفق النظام الجديد للرواتب شهريا”.

ولفت الى ان ” الوزارة سعت من اجل استلام المعلمين رواتبهم اولا، لكن تعذر ذلك، ونعلن ان تغييرات تطرأ على جدول رواتب الموظفين للشهر المقبل، بشكل تستلم وزارة التربية رواتبها بعد وزارة البيشمركة مباشرة”.