يوليو 04, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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تغييرات تطرأ على جدول رواتب موظفي كردستان الشهر المقبل

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فى :أخبار عــامة
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تغييرات تطرأ على جدول رواتب موظفي كردستان الشهر المقبل

{اربيل: الفرات نيوز} اعلنت وزارة المالية في اقليم كوردستان اليوم الاربعاء، عن تغييرات تطرأ على جدول رواتب موظفي الاقليم الشهر المقبل.
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ” انه تقرر اجراء تغييرات حول ترتيب توزيع الرواتب “.
واضاف ان ” اجتماع مجلس الوزراء اليوم ناقش امتعاض معلمي كوردستان من تأخير صرف رواتبهم، واكد رئيس حكومة كوردستان التزامه بصرف رواتب الموظفين كل 30 يوما “.
واشار البيان الى ان ” وزارة المالية وبوجود ايرادات النفط والمبلغ المرسل من بغداد ستصرف الرواتب وفق النظام الجديد للرواتب شهريا”.

ولفت الى ان ” الوزارة سعت من اجل استلام المعلمين رواتبهم اولا، لكن تعذر ذلك، ونعلن ان تغييرات تطرأ على جدول رواتب الموظفين للشهر المقبل، بشكل تستلم وزارة التربية رواتبها بعد وزارة البيشمركة مباشرة”.

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