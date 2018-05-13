تشكيل لجنة للتحقيق في انتخابات كركوك

شكلت مفوضية الانتخابات في العراق الأحد لجنة قانونية للتحقيق في نتائج بعض المراكز الانتخابية في مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اللجنة ستحقق في الشكاوى التي وردت بشأن وجود تلاعب في نتائج عدد من مراكز الانتخابات في كركوك.

وشهدت المدينة توترات السبت على خلفية اجراء الانتخابات وحديث مسؤولين عرب وتركمان عن وجود “عمليات تزوير رافقت عملية الاقتراع لصالح قوائم كردية”.

وفرضت السلطات حظر تجوال في المدينة من الساعة الـ12 بعد منتصف ليل وحتى الـ6 من صباح الأحد على خلفية محاصرة مبنى مفوضية الانتخابات من قبل محتجين غاضبين السبت.

ويطالب العرب والتركمان بنقل صناديق الاقتراع إلى المركز الوطني في بغداد لإجراء عمليات العد والفرز يدويا بدلا من الاعتماد على النظام الإلكتروني.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى “اتخاذ الإجراءات السريعة لفحص الصناديق والأجهزة المطعون بها وإعلان النتائج على الرأي العام من أجل ضمان سلامة الانتخابات”.