تسمم جماعي اثر تسرب في حقل نفطي بدهوك

تسمم جماعي اثر تسرب مادة كيميائية من حقل نفطي في دهوك

اربيل (كوردستان 24)- ذكرت مصادر طبية الاثنين أن تسعة اشخاص على الاقل اصيبوا بالاختناق والتسمم بعد استنشاقهم مادة كيميائية متسربة من حقل نفطي في دهوك.

وحصل تسرب الغاز في الساعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي داخل حقل للنفط في ناحية جمانكي في دهوك بحسب مراسل كوردستان 24.

وقالت المصادر الطبية إن من بين المصابين سبعة اطفال وإنهم نقلوا جميعا الى المستشفيات.

وأشارت المصادر الى أن حالة المصابين مستقرة وقد يغادرون المستشفى في أي لحظة.

ولاحقا قال المدير العام لدائرة صحة دهوك نزار عصمت للصحفيين إن حالات الاختناق ناجمة عن تسرب غاز ثاني أوكسيد الكاربون من الحقل.

وأضاف أن السلطات المحلية ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان القاطنين قرب مواقع الحفر والتنقيب والاستكشاف في المحافظة، مشيرا الى انه سيتم تبليغ الشركة العاملة في حقل جمانكي النفطي بضرورة تجنب تكرار مثل حوادث كهذه.