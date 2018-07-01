مصدر: تسريبات بتنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق النواب بدءاً من يوم غد

السومرية نيوز/ بغداد: كشف مصدر مطلع، السبت، عن تسريبات بتنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق النواب بدءاً من يوم غد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “هناك تسريبات بأن اعضاء مجلس النواب الذين عليهم اوامر قبض سيتم تنفيذها اعتباراً من يوم غد الاحد”.

وأعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد، اليوم السبت، انتهاء عمل مجلس النواب بدورته الحالية.

يذكر ان عدداً من النواب يواجهون دعاوى قضائية في المحاكم بتهم مختلفهم ابرزها “التشهير والتسقيط”.