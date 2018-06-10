تركيا تقيم خنادق على حدود قرية باقليم كردستان

السومرية نيوز/ بغداد: اعلن قائممقام منطقة سوران بمحافظة أربيل بإقليم كردستان شمال العراق كرمانج عزت، إن القوات التركية أقامت خنادق وثكنة عسكرية على تخوم قرية برميزة التابعة لقضاء سوران، والتي تبعد عن الحدود التركية بنحو كيلومترين فقط.

ونقلت سكاي نيوز عن عزت قوله ان “القوات التركية متوغلة في أراضي كردستان بعمق يبلغ نحو 30 كيلو مترا وعرض يزيد عن 15 كيلو مترا”، موضحا أن “قرية برميزة تبعد عن مركز بلدة سوران بنحو 10 كيلو مترات”.

واضاف أن “العمليات العسكرية التركية تستهدف عناصر ومعاقل حزب العمال الكردستاني، دون سكان المنطقة، وأن القرية المذكورة لا تزال تحت إدارة حكومة إقليم كردستان”.

من جانبه، قال مدير ناحية سيدكان الحدودية التابعة لقضاء سوران إحسان الجلبي، إن “القوات التركية استقرت على سلاسل جبال ديل، داخل المثلث الحدودي بين العراق وإيران وتركيا”، لافتا الى ان “الجيش التركي أقام خنادق وثكنة عسكرية على تخوم تلك الجبال، التي تبعد عن مركز الناحية 16 كيلو مترا فقط”.

وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اول امس الجمعة، أن القوات التركية توغلت بعمق 30 كم في شمال العراق، مشيرا الى انها قد تستهدف “حزب العمال الكردستاني” في منطقة قنديل.