تركيا تعلن افتتاح قنصلية في الموصل

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، بدء العمل على فتح قنصلية في مدينة الموصل العراقية، مشددًا على أن بلاده لن تقطع العلاقات التجارية مع طهران، بناء على أوامر من دول أخرى.

واغلقت تركيا قنصليتها في الموصل بعد وقت قصير من توغل داعش للمدينة التي اتخذها عاصمة لما اسماها خلافته.

ويأتي تأكيد أوغلو على الوقوف مع طهران، بعد أن أبلغت الولايات المتحدة هذا الأسبوع دولًا بوقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتعتمد تركيا على الاستيراد لتوفير جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبًا. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العام الماضي إن تركيا تتطلع لزيادة حجم تجارتها السنوية مع إيران إلى 30 مليار دولار من عشرة مليارات دولار.

وزاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على حلفاء الولايات المتحدة لتقليص التمويل المتجه إلى إيران.