تركيا تسلم 200 مهاجر عراقي إلى اقليم كوردستان

من مواطني الاقليم والمحافظات العراقية…

سلمت السلطات التركية ،اليوم الأحد، 200 مهاجر عراقي إلى الجهات المعنية في معبر ابراهيم الخليل الحدودي ، مع إقليم كوردستان .

وبحسب مصدر أمني في المعبر الواقع ضمن حدود محافظة دهوك ، فإن السلطات التركية اعتقلت هؤلاء المهاجرين عندما حاولوا التوجه إلى أوروبا عبر تركيا بطرق غير شرعية ، موضحا أن المهاجرين من مواطني إقليم كوردستان والمحافظات العراقية الأخرى.

وتؤكد إحصائيات صادرة عن “اتحاد اللاجئين العراقيين” أن أكثر من 240 ألف مواطن عراقي على الأقل ، هاجروا من البلاد ولقي أكثر من 300 منهم مصرعهم قبل وصولهم إلى الدول الأوروبية ، فيما لا يزال 48 شخصا في عداد المفقودين.

وهناك آلاف اللاجئين غالبيتهم سوريون وعراقيون في المدن التركية في انتظار أن يأتيهم سمسار يعرض عليهم رحلة خطرة إلى اليونان ومنها إلى دول أوروبا الغربية.