تركيا تسلم اقليم كردستان أكثر من 100 لاجئ عراقي كانوا معتقلين لديها

السومرية نيوز/ دهوك: أفاد مصدر مطلع في معبر ابراهيم الخليل الحدودي في اقليم كردستان، الثلاثاء، بأن الحكومة التركية سلمت أكثر من 100 لاجئ عراقي كانوا معتقلين لديها الى سلطات الاقليم.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن “السلطات التركية سلمت أكثر من 100 لاجئ عراقي الى الجهات المعنية في معبر ابراهيم الخليل”، مبينا أن “من بين اللاجئين نساء وأطفال”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن “السلطات التركية كانت قد اعتقلت هؤلاء اللاجئين على الحدود التركية اليونانية”، لافتا في الوقت نفسه الى أن “هناك المئات من العراقيين اللاجئين مازالوا معتقلين في سجون تركيا”.

وأعلن مسؤول اتحاد اللاجئين العراقيين آري جلال في، 9 حزيران 2018، أن القوات التركية سلمت ثمانية لاجئين عراقيين الى مسلحي جبهة النصرة في سوريا، مشيرا الى أن الاتحاد أبلغت الجهات المعنية للكشف عن مصيرهم.

وتشير مصادر اتحاد اللاجئين العراقيين الى انه هاجر اكثر من 240 الف شخص من العراق واقليم كردستان خلال الأعوام الثلاثة الماضية ولقي اكثر من 300 شخص عراقي مصرعهم قبل وصولهم الى اوربا ولايزال 48 شخصا مفقودا.