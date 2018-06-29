ترقية البطريرك لويس ساكو الى كاردينال في الفاتيكان

السومرية نيوز/ بغداد: جرت صباح اليوم الجمعة، مراسم ترقية البطريرك لويس ساكو الى كاردينال في الفاتيكان.

ومنح بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، رتبة الكاردينالية للبطريرك العراقي لويس روفائيل ساكو و13 مرشحاً آخر للمنصب، حيث جرت وقائع القداس الإلهي الذي احتفل به البابا فرنسيس مع الكرادلة الجدد.

وأكد البطريرك لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكلدان في العراق، بعد تعيينه كاردينالاً من طرف البابا فرنسيس، أنه سيظل أباً وراعياً.

وقال، في تصريح صحفي، “تعييني كاردينالاً لن يغير من الأمور شيئاً، فسأظل قريباً من الناس”.

وتابع ساكو: “هذا التعيين بمثابة تشجيع شخصي لي ولكل الكنيسة المتألمة بالعراق”، لافتاً إلى أهمية التصالح والحوار للتعايش السلمي بالعراق.

واعلنت بطريركية الكلدان في العراق والعالم، في 20 ايار الماضي، عن ترقية البطريرك لويس روفائيل ساكو الى “كردينال”، فيما بينت حينها أن تنصيبه سيكون في روما نهاية شهر حزيران المقبل.

ولد مار لويس روفائيل الأول ساكو في مدينة زاخو بإقليم كردستان العراق في العام 1948، وانتخب مطراناً على أبرشية كركوك في العام 2002، وتم انتخابه بطريركاً على الكنيسة الكلدانية في سينودس الكنيسة بروما خلفاً للبطريرك المستقيل عمانوئيل الثالث دلي في 1 شباط 2013، ورشح مع 13 آخرين للكاردينالية في 20 أيار المنصرم.