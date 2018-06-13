ترحيب كوردي بتحالف الصدر والعامري

الديمقراطي والاتحاد يرحبان بتحالف الصدر والعامري ويصفانه بالخطوة الايجابية

اربيل (كوردستان 24)- رحب اكبر حزبان كورديان بإعلان التحالف بين “سائرون” و”الفتح” فيما وصفاه بالخطوة الإيجابية.

ووصف الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني في بيان مشترك، إعلان تحالف “سائرون” و”الفتح” من اجل انقاذ البلاد من الأزمة التي تعصف بها، بالخطوة الإيجابية.

وجاء في البيان “نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني نأينا بأنفسنا وشعب كوردستان عن هذه المخاطر والمشاكل في كوردستان والعراق، وبذلنا جهدا كبيرا من اجل ان نكون جزءا من الحل وفق الدستور وأعراف وقوانين الإنتخابات”.

وتابع البيان “ومن اجل ذلك زار الوفد المشترك من الطرفين وبالتشاور مع بعض، جميع القوى والأطراف السياسية العراقية وأعربنا لهم عن مواقفنا. والليلة أعلن وبهمة المخلصين الغيارى ومن اجل انقاذ البلاد من الأزمة السياسية، عن تحالف( سائرون والفتح)”.

واضاف “ويرى المكتبان السياسيان للحزبين الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني، الخطوة بأنها إيجابية ونعتقد انها خارطة طريق سياسية لتحالف جيد من اجل اجتياز الأزمة السياسية المعقدة”.

وأكد البيان على أن “الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني سيناقشان مواقفهما المشتركة وسيعملان على تشكيل وفد مشترك بأسرع وقت للحوار والمباحثات”.

وأعلن رجل الدين الشيعي مقتضى الصدر، الفائز في الانتخابات عن انضمام تحالف “الفتح” الى تحالف “سائرون والحكمة والوطنية”، لتكوين الكتلة الأكبر، ضمن الفضاء الوطني.

وحاز تحالف سائرون على 54 مقعدا، فيما حصل “الفتح” على 47 مقعدا، وتيار الحكمة 20 بينما حاز ائتلاف الوطنية على 20 مقعدا.

وحصد الحزب الديمقراطي الكوردستاني أكبر عدد من المقاعد وهو 25 مقعدا، بينما حاز الاتحاد الوطني على 19 مقعدا.