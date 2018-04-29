أبريل 29, 2018

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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تربية الاقليم: 27 آيار موعد انتخابات السادس الاعدادي

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فى :أخبار عــامة
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تربية الاقليم: 27 آيار موعد انتخابات السادس الاعدادي

[أين- بغداد] أعلنت وزارة التربية في اقليم كردستان، ان امتحانات الصفوف المنتهية للسادس الاعدادي تبدأ في 27 ايار المقبل.
واوضحت الوزارة خلال بيان، ان امتحانات الصف السادس الاعدادي بكافة فروعه تبدا في 27 ايار 2018، وتستمر لغاية 13 حزيران 2018.
واضافت: ان امتحانات الصف التاسع الاساس تبدأ في 28 نيسان 2018 ويشارك فيها نحو 130 الف من الطلاب،” لافتة الى ان “120 الف من الطلبة يشاركون في امتحانات الصف السادس الاعدادي بجميع فروعه.
يذكر ان امتحانات الصفوف غير المنتهية قد بدأت أمس في اقليم كردستان بمشاركة اكثر من مليوني و200 الف من التلاميذ وتستمر لمدة 10 ايام.

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