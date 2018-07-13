ترامب: نتعامل مع القوائم الفائزة في الانتخابات العراقية والكورد شعب عظيم

شفق نيوز/ أشاد رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب يوم الخميس بالانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في العراق.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش حضوره مؤتمر بروكسل، ان “الانتخابات العراقية التي جرت مؤخرا كانت ناجحة”.

وأضاف ان أمريكا ستتعامل من القوائم الفائزة في الانتخابات، مستدركا القول ان واشنطن انفقت أموال كثيرة على العراق.

وتابع ترامب بالقول “الكورد شعب عظيم، وهم مقاتلون اشداء في الحروب”، مردفا بالقول ان الكورد “هم حلفاء اذكياء لنا في العديد من القضايا المهمة”.

