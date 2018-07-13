يوليو 13, 2018

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

ترامب: نتعامل مع القوائم الفائزة في الانتخابات العراقية والكورد شعب عظيم

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
71 مشاهدة

ترامب: نتعامل مع القوائم الفائزة في الانتخابات العراقية والكورد شعب عظيم

شفق نيوز/ أشاد رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب يوم الخميس بالانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في العراق.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش حضوره مؤتمر بروكسل، ان “الانتخابات العراقية التي جرت مؤخرا كانت ناجحة”.

وأضاف ان أمريكا ستتعامل من القوائم الفائزة في الانتخابات، مستدركا القول ان واشنطن انفقت أموال كثيرة على العراق.

وتابع ترامب بالقول “الكورد شعب عظيم، وهم مقاتلون اشداء في الحروب”، مردفا بالقول ان الكورد “هم حلفاء اذكياء لنا في العديد من القضايا المهمة”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.