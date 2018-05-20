مايو 21, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

تخصيص ميزانية لانتخابات رئاسة الاقليم

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فى :أخبار عــامة
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تخصيص ميزانية لانتخابات رئاسة الاقليم

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، عن تخصيص 10 مليار دينار لاجراء انتخابات رئاسة اقليم كوردستان وبرلمان كوردستان.

ونقل كتاب صادر عن الوزارة حصل PUKmedia ، يوم الاحد 2018/5/20 ، على نسخة منه: تخصيص 10 مليار دينار عراقي، لاجراء انتخابات رئاسة الاقليم وبرلمان كوردستان، في الوقت الذي لم يحدد فيه بعد موعدا لاجراء انتخابات رئاسة الاقليم.

وأعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان بتأريخ 2018/5/8 ، عن موعد اجراء انتخابات برلمان كوردستان في الـ 30 من أيلول المقبل.

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