تحديد موعد تحديث سجل الناخبين إستعداداً لانتخابات برلمان الاقليم

{بغداد: الفرات نيوز} حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اقليم كردستان، موعد بدء تحديث سجل الناخبين استعداداً لانتخابات برلمان كردستاني المقررة في 30 أيلول المقبل.

وقال المدير العام للعلاقات والاعلام في مفوضية الاقليم، شورش حسن، في تصريح صحفي اليوم الأثنين “انه بحسب جدول اعمال المفوضية، كان من المفترض فتح ابواب مراكز تسجيل الناخبين بداية هذا الشهر والبدء باستقبال اسماء المرشحين في 3 تموز، الا انه بسبب العطل الحكومية، تم تاجيل بعض اعمال المفوضية واجراء تعديلات عليها”.

وأضاف ان “مراكز تسجيل اسماء الناخبين ستفتتح مطلع الاسبوع المقبل، حتى يتاكد المواطنون خلال 30 يوما من وجود اسمائهم في قوائم التسجيل لدى المفوضية، اضافة الى اجراء القرعة لعدد الكيانات والتحالفات السياسية واستقبال قوائم اسماء مرشحي الكيانات للتدقيق فيها”.

واوضح حسن، ان “تسجيل الناخبين يستند الى بيانات ومعلومات وزارة التجارة في الاقليم، حيث تم اخذ احدث المعلومات والبيانات في 31 كانون الاول من العام الماضي من الوزارة”.

وأشار الى، انه “سيتم تسليم سجل الناخبين الى برلمان كردستان لمتابعتها وتوجيه ملاحظاتها الى المفوضية والعمل بها في انتخابات برلمان كردستان المقرر اجراؤها يوم 30 ايلول المقبل في الاقليم”.