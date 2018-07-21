تحديد مدة حملة المرشحين لانتخابات كوردستان

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الاقليم اليوم السبت، ان المناقشات مازالت مستمرة من اجل تحديد مدة الحملة الانتخابية للكيانات والمرشحين لانتخابات برلمان كوردستان المقررة اجراؤها في 30 ايلول المقبل.

وقال سليمان مصطفى نائب رئيس المفوضية لـ PUKmedia: ان المباحثات مستمرة حول تحديد مدة الحملة الانتخابية لمرشحي برلمان كوردستان، مؤكدا عدم تحديد اي مدة لحد الان.

واضاف: ان المفوضية ستعلن رسميا مدة الحملة الانتخابية، لافتا الى المناقشات مستمرة بتحديدها ما بين 20 الى 25 يوما.

وكانت مواقع التواصل قد نشرت مؤخرا، انباء عن تحديد مدة الحملة الانتخابية لمرشحي برلمان كوردستان بـ 10 ايام فقط.