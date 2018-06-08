بُعيد مذكرة القبض.. بارزاني يلتقي كريم

مسعود بارزاني يستقبل نجم الدين كريم بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه

اربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني اليوم الخميس مع محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم ، وذلك بعيد صدور مذكرة قبض بحق كريم من قبل السلطات العراقية.

وأفاد الموقع الرسمي لبارزاني ان الطرفين ناقشا التطورات السياسية في العراق، خصوصا بعد اجراء الانتخابات النيابية، ومساعي تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب المصدر نفسه فإن السياسيين الكورديين اعتبرا قرار اعتقال نجم الدين كريم، قرارا سياسيا وغير قانوني.

وأصدرت السلطات القضائية العراقية مذكرة لمصادرة اموال محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم وذلك بعد ايام من مذكرة اعتقال بحق رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني.

وأقال العراق كريم بعدما لعب هو وطالباني دورا في اقرار رفع علم كوردستان الى جانب العلم العراقي فوق مؤسسات الدولة في كركوك بالإضافة الى دورهما في اشراك المدينة المتنازع عليها في استفتاء الاستقلال الذي ردت عليه بغداد باستخدام القوة.

وأصدرت محكمة استئناف كركوك في 22 من الشهر الماضي قرارا لاعتقال نجم الدين كريم الذي اقاله البرلمان العراقي اواخر العام الماضي.

وجاء في قرار المحكمة إنه لتعذر القبض على كريم “من قبل هيئة النزاهة في كركوك تقرر وضع الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة باستثناء ما لا يجوز حجزه قانوناً”.

وغادر نجم الدين وطالباني مدينة كركوك بعد اجراء استفتاء اقليم كوردستان في 25 من ايلول سبتمبر الماضي والذي حظي بتأييد الاغلبية لصالح الاستقلال.

وتمثل كركوك، التي يقطنها الكورد والعرب والتركمان، بؤرة المشاكل بين اربيل وبغداد بوصفها ابرز مدينة متنازع على سيادتها بين الطرفين.