بوتين: خططنا في اقليم كردستان شرعية وواعدة

خندان – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن كل مشاريع روسيا في إقليم كردستان، شرعية وواعدة وغير موجهة إلى تشجيع النزاعات الداخلية، وإنما تهدف إلى تطوير العلاقات الطبيعية.

جاء هذا التصريح لبوتين خلال مؤتمر صحفي أجراه عقب “الخط المباشر” مع المواطنين الروس اليوم الخميس، وفي سياق إجابته عن سؤال حول آفاق العلاقات بين موسكو وإقليم كردستان، بخاصة بعد التوقيع على اتفاقية تعاون في قطاع الغاز بين شركة “روسنفت” الروسية وحكومة اقليم كردستان.

ونقلت قناة (RT) الروسية عن بوتين قوله، أن موسكو تثمن سعي الشعب الكردي إلى حماية حقوقه، مؤكدا مع ذلك أن روسيا تدعم العلاقات مع كل من الحكومة الاتحادية في بغداد والحكومة في أربيل.

وعبر الرئيس الروسي عن أمله بأن تتحقق جميع المشاريع في الأراضي العراقية بمشاركة روسيا.