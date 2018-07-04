بماذا شبه نيجيرفان بارزاني مونديال روسيا واي منتخب يشجع؟

نيجيرفان بارزاني يشبه مونديال روسيا بالانتخابات العراقية ويكشف عن المنتخب الذي يشجعه

يعرف عن نيجيرفان بارزاني حبه للدعابة

اربيل (كوردستان 24)- شبه رئيس حكومة اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني مونديال روسيا بالانتخابات العراقية، لافتا الى أن كأس العالم الذي يقام في روسيا حاليا مليء بالمفاجآت.

وجاء حديث بارزاني اليوم الاربعاء ردا على سؤال لأحد الصحفيين اثناء مؤتمره الصحفي الاسبوعي.

وقال بارزاني ضاحكا “كل شيء في مونديال روسيا غريب ومفاجئ، الفرق العريقة غادرت واحدة تلو الاخرى، لا أحد يفهم شيئا من كاس العالم هذا..انه يشبه الانتخابات العراقية”.

وتابع بارزاني ضاحكا “لا اشجع أي منتخب حاليا، فلنر كيف ستتجري الامور مستقبلا”.

وخرجت العديد من المنتخبات العريقة من المونديال مثل اسبانيا والارجنتين والمانيا قبل بلوغ دور ربع النهائي، مما شكل مفاجأة كبيرة للمتابعين.