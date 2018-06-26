بغداد تطالب بنزع سلاح حزب العمال الكوردستاني في الاراضي العراقية

شفق نيوز/ طالب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوم الثلاثاء بنزع سلاح الجماعات المسلحة المتواجدة على الأراضي العراقية من بينها حزب العمال الكوردستاني المعارض لتركيا.

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي عقب اجتماعه بفريقه الحكومي من الوزراء، ان “مجلس الوزراء ناقش ضبط الحدود في المثلث العراقي التركي الإيراني”.

وأضاف ان حكومته تطالب بنزع أسلحة الجماعات المسلحة كافة على الاراض العراقية ولا سيما حزب العمال الكوردستاني”.

ولفت العبادي الى ان هناك من يسعى ايضا الى اخذ الصراع السياسي في العراق الى نقطة اللا عودة”، مردفا بالقول ان “الحكومة تعمل بكامل صلاحياتها لخدمة المواطن وسوف تستمر الى اخر يوم من عمرها”.