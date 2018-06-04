بغداد ترسل 5 ملايين ب/ي من البنزين لاقليم كوردستان

اعلن رئيس مجلس محافظة أربيل علي رشيد، اليوم الاثنين، عن موافقة وزارة النفط الاتحادية على ارسال 5 ملايين برميل من البنزين الى إقليم كوردستان يوميا.

وقال رشيد في مؤتمر صحفي ان “الحكومة العراقية كانت قد قررت في وقت سابق بأن ترسل 10 ملايين من البنزين الى إقليم كوردستان شهريا، الا ان وزارة النفط ابلغتنا بان تلك الكمية لا تكفي لسد الحاجة في الإقليم”.

واوضح رشيد، انه “تم الاقتراح على الوزارة بان ترسل مليوني برميل الى أربيل ومثلها الى السليمانية، ومليون لتر الى محافظة دهوك يوميا”، مشيرا الى ان “السعر الحالي للتر الواحد من مادة البنزين في إقليم كوردستان وصل الى 600 دينار حاليا”، مبينا ان “المبلغ المسعر من قبل الحكومة الاتحادية هو 450 دينار للتر الواحد”.

وقال ان “حكومة اقليم كوردستان لا تستطيع دعم أسعار البنزين”، مضيفا ان “ان وزارة النفط سترسل الكميات التي وافقت عليها الى الإقليم بالسعر المدعوم”.