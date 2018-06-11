بغداد ترسل طلبا لكوردستان لترشيح “قضاة الانتخابات”

القضاء العراقي يرسل طلبا لكوردستان لترشيح “قضاة الانتخابات”

اربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق الاثنين عن إرسال طلب لإقليم كوردستان لترشيح ثلاثة قضاة للقيام بمهام مفوضية الانتخابات.

وعقد مجلس القضاء اليوم اجتماعا للقضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين وجرى خلاله تسمية الرئيس ونائبه ومدير الدائرة الانتخابية.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في بيان إن الاجتماع تضمن ايضاً تسمية مقرر لمجلس المفوضين وكذلك تسمية المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وجاء في البيان “كما تم مفاتحة مجلس قضاء اقليم كوردستان لترشيح ثلاثة قضاة لإدارة مكاتب اربيل والسليمانية ودهوك”.

وسمى مجلس القضاء الاعلى يوم الاحد القضاة المنتدبين للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير واتهامات متبادلة تتحدث عن حدوث انتهاكات واسعة في الانتخابات التي اجريت في 12 من الشهر الماضي.

وأمر البرلمان العراقي في جلسة مثيرة للجدل عقدها يوم الاربعاء بإعادة فرز الأصوات يدويا على مستوى البلاد في اطار عملية يشرف عليها القضاة.

وصوت البرلمان على إعادة فرز الأصوات بعد يوم من تصريحات لرئيس الوزراء حيدر العبادي قال فيها ان الانتخابات شهدت “خروقا خطيرة”.

وإذا حدث أي تغيير في نتائج الانتخابات التي فاز فيها ائتلاف يدعمه مقتدى الصدر فإن من شأن ذلك أن يزعزع الاوضاع المتوترة اصلا في العراق.

وشب حريق يوم الاحد في مخزن يضم نصف صناديق الاقتراع في بغداد وذلك بعد أيام من مطالبة البرلمان بإعادة فرز الأصوات يدويا.

وحذر زعيم ائتلاف سائرون الفائز مقتدى الصدر من نشوب حرب اهلية وقال إن “العراق في خطر” بعد الحريق الذي اعتبره رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مخططا لضرب الديمقراطية.

ومن شأن توقيت الحريق أن يقوض نتائج انتخابات شهدت مشاركة بنسبة اقل من 45 في المئة وهي مشاركة متدنية بدرجة قياسية فيما تحوم حولها شبهات التزوير.

وشب الحريق في موقع تابع لوزارة التجارة خزنت فيه مفوضية الانتخابات صناديق الاقتراع في ضاحية الرصافة التي تمثل نصف أصوات العاصمة.