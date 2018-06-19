بغداد تتسلم القمح من فلاحي كردستان

{اربيل:الفرات نيوز} أعلن مدير سايلو سيد صادق {سايلو)، اليوم الثلاثاء بدء استلام محاصيل القمح من فلاحي اقليم كوردستان.

وقال بختيار عزت، في تصريح صحفي ان ” سايلو سيد صادق، بدأ اليوم باستلام محاصيل القمح من الفلاحين “، مشيرا الى ان “وزارة التجارة الاتحادية اصدرت تعليمات بهذا الصدد وبناء على هذه التعليمات بدأت عملية استلام المحاصيل، مشيرا الى ان الوزارة حدد 3 أسعار لاستلام المحاصيل”.

وأوضح عزت، ان ” الوزارة تستلم القمح درجة أولى بسعر 560 دينار عراقي للكيلو، و480 دينار للكيلو من القمح درجة ثانية، و420 دينارا للكيلو من القمح درجة ثالثة، لافتا الى ان الحكومة الاتحادية قررت استلام 323 ألف طن من القمح من اقليم كوردستان، من ضمنها 80 ألف طن من صوامع بيرمكرون ورانيه وسيد صادق، لافتا الى ان هذه الكمية قليلة، وفقط سايلو سيد صادق يستطيع استلام 40 الف طن”.

واشار عزت، الى ان ” سايلو سيد صادق، استلم العام الماضي 4 آلاف و189 طن، من الفلاحين، لكن هذا العام يبدو ان الكمية ستكون أقل، لتأخر بدء استلام المحاصيل، اضافة الى ان قسما من الفلاحين باعوا محاصيلهم للتجار”.

من جانبه قال محمود حمه كريم، وهو احد فلاحي شارزور، ان ” الثقة غابت بين الفلاحين، وحكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، لعدم استلامهم مستحقاتهم السابقة “، مشيرا الى ان ” عددا اقل من الفلاحين سيسلمون محاصيلهم هذا العام الى الحكومة الاتحادية، لأنها تفرق بين فلاحي كوردستان وفلاحي باقي المحافظات، مما يجعل الفلاحين يقومون ببيع محاصيلهم الى التجار”.

واشار كريم، الى انه ” المئات من الفلاحين في شارزور لم يستلموا مستحقاتهم عن العام 2014 “، لافتا الى ان ” هناك نحو 31 مليار دينار، مستحقات لفلاحي شارزور عن اعوام 2014، 2015، و2016، ولم تقم الحكومة الاتحادية بصرفها “.