بعد طالباني.. مذكرة عراقية لملاحقة كريم وأمواله

بعد طالباني.. بغداد تصدر مذكرة لمصادرة اموال كريم واعتقاله

اربيل (كوردستان 24)- أصدرت السلطات القضائية العراقية مذكرة لمصادرة اموال محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم وذلك بعد ايام من مذكرة اعتقال بحق رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني.

وأقال العراق كريم بعدما لعب هو وطالباني دورا في اقرار رفع علم كوردستان الى جانب العلم العراقي فوق مؤسسات الدولة في كركوك بالإضافة الى دورهما في اشراك المدينة المتنازع عليها في استفتاء الاستقلال الذي ردت عليه بغداد باستخدام القوة.

وأصدرت محكمة استئناف كركوك في 22 من الشهر الماضي قرارا لاعتقال نجم الدين كريم الذي اقاله البرلمان العراقي اواخر العام الماضي.

وجاء في قرار المحكمة إنه لتعذر القبض على كريم “من قبل هيئة النزاهة في كركوك تقرر وضع الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة باستثناء ما لا يجوز حجزه قانوناً”.

وقبل ايام قلائل أصدرت المحكمة ذاتها مذكرة اعتقال بحق رئيس مجلس المحافظة بالوكالة ريبوار طالباني وفق شكوى مقامة ضده في هيئة النزاهة.

لكن طالباني ابلغ كوردستان 24 لاحقا بأنه تم الغاء المذكرة.

وتتهم السلطات العراقية كريم وطالباني بارتكاب “مخالفات” في اشارة ضمنية الى تأييدهما الواضح لاستفتاء استقلال الكورد عن العراق.

وغادر نجم الدين وطالباني مدينة كركوك بعد اجراء استفتاء اقليم كوردستان في 25 من ايلول سبتمبر الماضي والذي حظي بتأييد الاغلبية لصالح الاستقلال.

وتمثل كركوك، التي يقطنها الكورد والعرب والتركمان، بؤرة المشاكل بين اربيل وبغداد بوصفها ابرز مدينة متنازع على سيادتها بين الطرفين.