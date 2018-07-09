برلمان كورستان يكشف تعديلا من 3 نقاط على قانون اصلاح الرواتب ويجتمع مع الحكومة لحسمها

شفق نيوز/ اعلن نائب رئيس هيئة رئاسة برلمان إقليم كوردستان جعفر امينكي يوم الاثنين ان البرلمان سيجتمع مع حكومة الإقليم لمناقشة اخر التعديلات على كشروع قانون اصلاح الرواتب والتقاعد قبل التصويت عليه مجددا.

وقال امينكي في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم من امام قبة البرلمان في أربيل، ان “هيئة رئاسة البرلمان واللجان المعنية ستجتمع مع حكومة الإقليم قبل المضي في إقرار التعديلات التي أجريت على قانون اصلاح الرواتب والتقاعد”.

وأضاف ان برلمان كوردستان اجرى تعديلات على مشروع القانون في ثلاث نقاط لم يتم ابلاغ حكومة الإقليم بها، مردفا بالقول انه سيتم خلال الاجتماع تبليغ الحكومة بالنقاط الثلاث.

وكان مشروع القانون قد صوت عليه برلمان إقليم كوردستان في نهاية شهر شباط الماضي.

وتعرض القانون الى انتقادات شديدة من قبل مواطنين وناشطين من كوردستان على صفحات التواصل الاجتماعي لتخصيصه أربعة ملايين دينار كراتب تقاعدي للبرلمانيين مما دفع الى اعادته الى البرلمان مرة أخرى من اجل اجراء تعديل عليه.