برلمان كوردستان يعقد جلسة الثلاثاء

يعقد برلمان كورددستان جلسة غدا الثلاثاء، لمناقشة النظام الداخلي للبرلمان، المعد من قبل اللجنة المؤقتة لمتابعة النظام الداخلي.

وقالت هيئة رئاسة برلمان كوردستان في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه: ان برلمان كوردستان سيعقد جلسة غدا الثلاثاء الساعة العاشرة صباحا، لمناقشة النظام الداخلي للبرلمان، والذي اعد من قبل اللجنة المؤقتة لمتابعة النظام الداخلي.

وبحسب القرار رقم 26 للعام 2014 والفقرة 8 من المادة 56 من قانون انتخابات برلمان كوردستان المعدل رقم 1 للعام 1992 واستنادا الى المادة 94 من قانون النظام الداخلي لبرلمان كوردستان المعدل رقم 1 من العام 1992.