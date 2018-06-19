برلمان كوردستان يستبعد دخول الكورد بتحالفات قبل إتمام امر

شفق نيوز/ استبعد مستشار برلمان اقليم كوردستان طارق جوهر دخول الكورد في اي تحالفات مطروحة قبيل اعادة “ترميم البيت الكوردي”، مشيرا الى تبني الاتحاد الوطني الكوردستاني مهمة توحيد الرؤى الكوردية.

وقال جوهر لشفق نيوز، ان “اعلان التحالف مع الكتل الاخرى في بغداد سابق لأوانه في ظل تشتت البيت الكوردي لأنه يضر بمصالح بالحقوق الدستورية للكورد والشعب الكوردي”.

وأوضح انه “كانت هناك محاولات لتقريب وجهات نظر البيت الكوردي وهناك جهود تبذل من قبل الحزبيين الرئيسين مع الأحزاب الكوردية الاخرى وفق برنامج محدد تبناه الاتحاد الوطني الكوردستاني”، مستدركا القول انه “لم نحقق حتى الان تقدم في هذا الاتجاه بسبب بعض الخلافات”.

وأضاف جوهر انه “ربما بعض القوى الكوردية ما تزال تنتظر النتائج النهائية للانتخابات قبل حسم امرها بهذا الصدد”.

وكان زعيم التيار الصدري وتحالف سائرون مقتدى الصدر قد أعلن يوم الثلاثاء المصادف 12 من شهر أيلول الجاري اتفاقاً مع زعيم كتلة الفتح هادي العامري لتشكيل “نواة الكتلة الاكبر”.

وشكّل إعلان تحالف زعيم التيار الصدري، في العراق، مقتدى الصدر مع فصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري مفاجأة للأوساط السياسية والشعبية، وسط ترجيحات بتراجع حظوظ حيدرالعبادي في نيل منصب رئاسة الوزراء.

وجاء تحالف الصدر والفتح بعيدًا عن تحالف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي اقترب كثيرًا من تحالف “سائرون” خلال الأيام الماضية، حيث أعلن الصدر في أكثر مناسبة دعمه للعبادي بشروط، وسط تسريبات عن رفض العبادي تلك الشروط.

ويمتلك تحالف سائرون 54 مقعدًا في البرلمان، وتحالف الفتح 47، وتيار الحكمة 20، وائتلاف الوطنية 20 مقعدًا، وتصل في مجموعها إلى 140 مقعدًا، قد تشكل رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية العراقية.

ويمتلك الحزب الديمقراطي الكوردستاني 25 مقعدا، بينما تحصل الاتحاد الوطني على 19 مقعدا.