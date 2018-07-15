يوليو 15, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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برلمان كوردستان يثمن مواقف أمازيغية

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فى :أخبار عــامة
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برلمان كوردستان يثمن مواقف أمازيغية

شفق نيوز/ اعربت هيئة رئاسة برلمان كوردستان، اليوم الأحد، عن شكرها للكاتبة والشاعرة الامازيغية مليكة مزان لمواقفها الداعمة للشعب الكوردي.

وذكرت الهيئة في بيان لها ان “كوردستان تفتخر بمواقف الشاعرة الكاتبة الامازيغية مليكة مزان، الداعمة لشعب كوردستان، وتشيد بمواقفها الجريئة مع الكورد”.

بدورها، أعربت مزان عن سرورها بالتكريم، مشيدة بقوات بيشمركة كوردسان، مطالبة بحصول الكورد على جميع حقوقهم.

كما قدمت الشاعرة والكاتبة الامازيغية مليكة مزان شعار الامازيغ الى برلمان كوردستان.

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