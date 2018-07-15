‏ برلمان كوردستان يثمن مواقف أمازيغية

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شفق نيوز/ اعربت هيئة رئاسة برلمان كوردستان، اليوم الأحد، عن شكرها للكاتبة والشاعرة الامازيغية مليكة مزان لمواقفها الداعمة للشعب الكوردي.

وذكرت الهيئة في بيان لها ان “كوردستان تفتخر بمواقف الشاعرة الكاتبة الامازيغية مليكة مزان، الداعمة لشعب كوردستان، وتشيد بمواقفها الجريئة مع الكورد”.

بدورها، أعربت مزان عن سرورها بالتكريم، مشيدة بقوات بيشمركة كوردسان، مطالبة بحصول الكورد على جميع حقوقهم.

كما قدمت الشاعرة والكاتبة الامازيغية مليكة مزان شعار الامازيغ الى برلمان كوردستان.