بالصور.. فنان كردي يسكب الطين على جسده إحتجاجا على سوء طريق أربيل والسليمانية

السومرية نيوز/ السليمانية: وقف الفنان المسرحي الكردي هونر طاهر، وسكب الطين على جسده بعده وقوفه لعدة ساعات وسط الشارع الرابط بين السليمانية واربيل في قضاء كوية إحتجاجا على سوء الطريق الرابط بين المدينتين.

وقال طاهر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “ما قمت به بسكب الطين على رأسي وجسدي وسط الطريق الرابط بين اربيل والسليمانية كان تعبيرا عن موقفي لإيصال رسالة للجهات المعنية لحاجة هذا الطريق لعمليات الترميم والتوسيع”، لافتا الى أن “هذا الاسلوب من الاحتجاج جاء بعد عدم استجابة دعوات المواطني من قبل الجهات الحكومية”.

وأضاف طاهر، أن “الطريق الرابط بين اربيل والسليمانية هو خط حيوي يمر من خلاله يوميا آلاف العجلات”، مشيرا الى أن “الطريق خط رئيسي لنقل النفط عبر الصهاريج من منطقة كوية الى الخارج”.

وتابع طاهر، ان “الطريق يشهد ضغطا كبيرا خصوصا بعد غلق طريق أربيل كركوك عقب أحداث 16 تشرين الثاني 2017″، موضحا أن “الطريق يشهد حوادث مرورية بشكل يومي”.

يذكر أن إقليم كردستان شهد حوادث سير بشكل ملحوظ، ويعزوا مختصون أسبابها إلى سرعة القيادة وضيق الطرق وكثافة المرور.