بالصور.. جثمان عادل مراد يوارى الثرى في السليمانية

شفق نيوز/ جرت في مدينة السليمانية، اليوم الخميس، مراسم تشييع ودفن القيادي الكوردي الراحل عادل مراد بحضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اضافة الى قباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، والنائب الأول للاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول علي إضافة الى جمع غفير من أصدقاء ومحبي الراحل.

وتوفي صباح الجمعة الماضي، 18/5/2018، عادل مراد سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكوردستاني في أحد مشافي مدينة كولن الالمانية.

وعادل مراد من مؤسسي الاتحاد الوطني الكوردستاني، في الأول من حزيران 1975 رفقة فؤاد معصوم وجلال طالباني.

ومراد، وهو كوردي فيلي، شغل مؤخراً منصب سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكوردستاني، ولد في بغداد في الحادي عشر من كانون الاول من عام 1949.