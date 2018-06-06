بارزاني يوجه دعوة للإعلاميين ويحذر من “الفتنة”

مسعود بارزاني يوجه دعوة للإعلاميين العراقيين ويحذر من “الفتنة”

اربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، الأربعاء، الإعلاميين العراقيين لتوضيح مشروعية الحقوق الكوردية، فيما حذر من خلق الفتنة بين المكونات العراقية.

وجاء حديث بارزاني خلال استقباله نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي في اربيل مع الوفد المرافق.

واشار بارزاني الى الدور الكبير للإعلام في نشر ثقافة التعايش والتسامح، لافتا الى ضرورة أن يدرك الراي العام العربي حقيقة مطالب وحقوق شعب كوردستان.

وحذر الزعيم الكوردي من أن يصبح الإعلام أداة لخلق الفتنة والتناقضات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وخلق حالة من العداء بين المكونات العراقية وخصوصا الكورد والعرب.

ولفت بارزاني الى الدور الكبير الذي يمكن للإعلاميين ممارسته في توعية الرأي العام العراقي، وتوضيح مشروعية الحقوق الكوردية، وخلق حالة الثقة والتعايش بين كافة المكونات العراقية.

ولفت بارزاني الى أن الممارسة الخاطئة للدور الإعلامي تسفر عن خلق حالة من التطرف والتعصب والعنف، وعدم تقبل الآخر.