بارزاني يجتمع بسفير بريطانيا ويؤكد على أمر واحد

بارزاني: ينبغي وجود ضمانات للشراكة والتوافق في العملية السياسية

اربيل (كوردستان 24)- أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم الأربعاء على ضرورة وجود آليات لضمان وجود اسس للشراكة والتوافق الحقيقيين في العملية السياسية العراقية.

وجاء حديث بارزاني اثناء استقباله السفير البريطاني في العراق جون ويلكس في اربيل.

وأكد بارزاني على ضرورة وضع آليات لضمان هذه الاسس في العملية السياسية العراقية.

وكثيرا ما اشتكى الكورد من فقدان الشراكة والتوافق في العملية السياسية العراقية ومن إقصاء وتهميش الحقوق الكوردية.

وأكد ويلكس على رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع اقليم كوردستان وضروة زيادة التنسيق بين قوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي لمنع عودة الارهاب.

وتباحث الجانبان العملية السياسية العراقية بعد اجراء الانتخابات النيابية وآفاق تشكيل الحكومة الجديدة.