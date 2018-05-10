بارزاني وسيليمان يحددان موقف الكورد في بغداد بعد الانتخابات

استقبل رئيس وزراء اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الخميس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق دوغلاس سيليمان ووفداً مرافقاً له.

وقيم الجانبان خلال اللقاء، التحضيرات لانتخابات مجلس النواب العراقي، على أمل أن تجري بصورة منظمة وديمقراطية، وأن تبدأ الأطراف العراقية بعد الانتخابات بحوار جاد لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق بصورة تجلب معها الاستقرار السياسي والأمني والتنمية الاقتصادية في البلد.

وعبر سيليمان عن أمله في أن تحفظ الاطراف الكوردية وحدة الكلمة ووحدة الصف بينها وثقلها وقوتها في بغداد، وأن تلعب دورا مشهودا في انجاح الانتخابات وتشكيل الحكومة العراقية القادمة.

من جانبه، أشار رئيس وزراء اقليم كوردستان الى الطريقة المنظمة التي شهدها سير الحملات الانتخابية في اقليم كوردستان، معبرا عن الامل في ان تجري العملية الانتخابية في العراق كله بنفس الطريقة.

وجدد بارزاني التأكيد على أنهم سيبذلون مساعي جادة لتشكل الاطراف الكوردستانية في مجلس النواب العراقي القادم كتلة قوية وتحافظ على وحدة صفها وكلمتها وتعزيز هذه الوحدة.

وشهد جانب آخر من الاجتماع التباحث حول مجموعة قضايا مرتبطة باوضاع المنطقة بصورة عامة.