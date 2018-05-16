بارزاني والعامري يؤكدان على امر واحد

بارزاني والعامري يؤكدان على ضرورة تلبية مطالب الشعب العراقي

اربيل (كوردستان 24)- أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف الفتح هادي العامري، على ضرورة تلبية مطالب العراقيين بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت الماضي.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما يوم الثلاثاء، حيث تناقش الجانبان ضرورة تحقيق مطالب الشعب العراقي، وتلبية احتياجات الأصوات التي صوتت في الانتخابات.

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 ايار مايو الجاري، وحاز ائتلاف “الفتح” على ثاني اكبر نسبة اصوات في العراق، أما قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يقوده بارزاني، فاكتسحت الاصوات في اقليم كوردستان.

وأجرى بارزاني في وقت سابق اتصالا هاتفيا مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتهنئه بفوز تحالف “سائرون” الذي يدعمه بالمرتبة الاولى في الانتخابات.

وحظيت قائمة الصدر بأكبر عدد من الاصوات، والصدر رجل دين شيعي لا تربطه صلات قوية بطهران بخلاف هادي العامري الذي حل في المرتبة الثانية.

واحتفظ الصدر بعلاقات مرنة مع زعماء اقليم كوردستان.

وصعود ائتلاف سائرون بزعامة الصدر شكل مفاجأة حتى لأقرب منافسيه لاسيما تحالف الفتح بقيادة العامري الذي يمثل المظلة السياسية للحشد الشعبي الذي تدعمه ايران ويضم فصائل بعضها يشرف عليها قاسم سليماني ولعبت دورا في محاربة داعش في العراق.