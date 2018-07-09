بارزاني لماكغورك: الحكومة المقبلة ينبغي تشكيلها وفق ثلاثة أسس

شفق نيوز/ استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، في صلاح الدين، بريت ماكغورك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي الى التحالف الدولي ضد داعش والوفد المرافق له المؤلف من دوكلاس سليمان السفير الأمريكي في العراق، وكين كروس القنصل الأمريكي في أربيل.

وفي اللقاء تم تبادل الآراء حيال آخر المستجدات السياسية في المنطقة والأوضاع في سوريا والقلق تجاه مستقبل الشعب الكوردي في سوريا.

كما عرض المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي الى التحالف الدولي ضد داعش سياسة بلاده بخصوص المتغيرات الإقليمية والدولية والوضع السياسي والأمني في سوريا.

وفي محور آخر من اللقاء تم بحث الأوضاع السياسية في العراق بعد الإنتخابات والجهود التي تبذل بهدف تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانبه أكد بارزاني على “ضرورة تشكيل تحالف واسع ومتعدد الأطراف على أسس الشراكة والتوافق والتوازن، وتحديد الآليات والسقوف الزمنية لتنفيذ تلك المبادىء الثلاثة وتشكيل الحكومة الجديدة على ضؤها، لكي يتم تفادي تكرار الأخطاء السابقة والوصول الى شراكة حقيقية، ولكي تشعر كافة المكونات العراقية بأنها شريكة في العملية السياسية”.

وفي ذات الإجتماع، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي الى التحالف الدولي ضد داعش أن بلاده سيستمر في مساعدة العراق وإقليم كوردستان، وأن هناك الكثير من المجالات للعمل المشترك من أجل ضمان الثقة والإستقرار.