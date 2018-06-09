ايهما أقرب للديمقراطي الكوردستاني المالكي أم العبادي..نائبة عن الحزب توضح

ضمن العملية السياسية العراقية…

كشفت نائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اليوم السبت، عن الشخصية الاقرب لحزبها في العملية السياسية من بين كل من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف النصرحيدر العبادي .

وكانت نتيجة انتخابات 12 مايو/ أيار الماضي التشريعية، أظهرت تصدر تحالف ‹سائرون› الذي يدعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بـ 54 مقعداً، والفتح بـ 47 مقعداً بينما حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على 26 مقعداً،وائتلاف ‹الوطنية› على 21 مقعداً، وتيار ‹الحكمة› على 20 مقعداً .

فيما حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة مسعود بارزاني على 25 مقعداً.

اشواق جاف ، قالت لـ(باسنيوز)، ان “من يطبق الدستور بروح قانونية هو الاقرب لنا وللكورد بشكل عام ” ، مضيفة ” في الفترة السابقة شهدنا تفسيرات مزاجية سياسية للدستور”.

جاف اوضحت بالقول ، انه “تم غبن وظلم الشعب الكوردي من خلال هذه التفسيرات السياسية اللاقانونية”.

النائبة الكوردية تابعت ، ان “اي شخص يطبق الدستور دون اي مسميات فهو سيكون قريب لنا ، وسيكون شريك وحليف لنا في العملية السياسية ، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.