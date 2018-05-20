ايقاف النت في كوردستان لاسبوعين ..لهذا السبب

قررت حكومة اقليم كوردستان كإجراء سنوي قطع شبكة الانترنت بعموم مدنه خلال امتحانات المراحل الدراسية النهائية التي تنطلق في الـ27 من مايو/أيار الجاري وتستمر لمدة اسبوعين.

بيان لوزارة الاتصالات في حكومة اقليم كوردستان ، قال ان اجتماعاً عقد اليوم الاحد في ديوان الوزارة بحضور ممثلي شركات الانترنت في اقليم كوردستان ومدير عام الامتحانات في وزارة التربية ، تقرر فيه قطع خدمة الانترنت خلال فترة اداء امتحانات الصفوف المنتهية من الساعة 8 صباحا حتى 11 قبل الظهر .

واشار بيان الوزارة ، الى ان ” الغرض من هذا الاجراء هو لقطع الطريق امام حالات الغش ، وهذا يشمل امتحانات الدور الثاني ايضاً المقرر في 11 سبتمبر/ ايلول المقبل .