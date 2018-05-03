مايو 03, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

ايران واقليم كوردستان يوقعان مذكرة تفاهم اقتصادية

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فى :أخبار عــامة
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ايران واقليم كوردستان يوقعان مذكرة تفاهم اقتصادية

لجنة مشتركة لمتابعة الإتفاقيات بين الجانبين…

وقعت ايران واقليم كوردستان ، مذكرة تفاهم اقتصادية اليوم الخميس، في ثان ايام ملتقى الفرص الاقتصادية في أربيل.

وأكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد شريعتمداري الذي حضر مراسم التوقيع ، أن هذه المذكرة تتيح فرصا مناسبة للجانبين لتنمية التعاون الثنائي .

وأضاف الوزير الايراني ، أنّ هناك قرارا لتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الإتفاقيات وستكون الجهات المتابعة لهذه الإتفاقيات هي الحكومة العراقية وسفارة ايران لدى بغداد وسفارة العراق في طهران.

وقال الوزير الايراني ، ان اجتماعه (امس) برئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني كان ” بناءً ومجدياً “، متوقعا بأن تشهد العلاقات الاقتصادية مستقبلا مشرقا بين الجانبين.

وكان مؤتمر تنمية العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان وإيران بدأ اعماله في مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان ، صباح الاربعاء ، ويستمر حتى اليوم الخميس ، وسيبحث المؤتمر آفاق تنمية العلاقات الإقتصادية بين إقليم كوردستان وإيران، وتعزيز التبادل التجاري والسياحة بين الجانبين، من خلال سلسلة من الاجتماعات والندوات والمحاضرات.

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